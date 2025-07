Se eu tivesse sido o candidato a vice, Bolsonaro não estaria nessa situação, diz Mourão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vice-presidente da República de 2019 a 2022, o general da reserva e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) disse que, caso não tivesse sido preterido por Walter Braga Netto na chapa governista na eleição passada, Jair Bolsonaro (PL) teria sido reeleito.

Assim, acrescentou, nem o ex-presidente nem Braga Netto viveriam hoje o calvário do processo em que respondem por tentativa de golpe, no qual ambos são réus -o segundo, também general da reserva, está preso há mais de sete meses em uma unidade militar no Rio.

"Quando o Bolsonaro escolheu, não quis mais que eu fosse o vice dele, ele deixou de me chamar para reunião ministerial, eu não participei de mais nada. Eu acho que, se eu tivesse sido o candidato a vice dele, nós teríamos ganho", afirmou Mourão.

O senador-general respondia a uma pergunta da reportagem sobre se ter sido escanteado acabou sendo uma bênção para ele. Depois de dar a resposta inusitada, Mourão foi indagado quanto à situação hipotética que apresentou. Em caso de vitória governista, então o que Bolsonaro, Braga Netto e outros militares enfrentam agora não estaria acontecendo?

"Nada, não tinha acontecido nada, estava todo mundo feliz da vida, pô", retrucou, entre risos.

A reportagem pediu para Mourão discorrer mais a respeito do tema, explicando o que o leva a crer que se fosse ele o vice em 2022 o resultado teria sido diferente, mas ele não respondeu.

A postura revela como o senador busca se diferenciar de Braga Netto, de quem é amigo há mais de 40 anos e que tem defendido publicamente.

Mourão é um raro caso de general da cúpula do governo Bolsonaro a não ter se encrencado judicialmente por causa das conspirações golpistas no final do mandato.

Na ação que corre no STF (Supremo Tribunal Federal), o senador foi indicado como testemunha por quatro réus: os também generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira e mais Bolsonaro. Todos integram o núcleo 1 do processo, denunciados pela Procuradoria-Geral da República como líderes da organização criminosa que tramou um golpe para impedir a posse de Lula.

No depoimento à corte, em 23 de maio, Mourão contou que se reuniu algumas vezes com os réus durante a transição de governo, mas que jamais ouviu menção a medidas de ruptura institucional ou para contestar o resultado eleitoral.

Aproveitou para elogiar Braga Netto: "Nossas famílias são amigas"; "construiu uma carreira militar extraordinária ao longo de uma vida inteiramente dedicada ao Exército"; "meu filho é parceiro de vôlei dele, assim como eu".

Sobre Augusto Heleno, o senador disse no depoimento que o general é "um ícone da nossa geração" e "um homem que sempre deu o exemplo".

Não houve a mesma deferência a Bolsonaro --nem era de se esperar que houvesse. Antes mesmo da metade do mandato, o capitão deixou clara a insatisfação com seu vice. Numa entrevista em 2021, explicitou a ruptura. "O Mourão faz o seu trabalho, tem uma independência muito grande. Por vezes atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual cunhado, né. Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, não pode mandar o cunhado embora."

Mourão admitiu que travou durante o mandato uma guerra fria com Bolsonaro e se queixou, em 2022, de nunca ter sido procurado por Bolsonaro para lavar a roupa suja. "É óbvio que eu teria tido uma conversa com ele mais detalhada a respeito do meu papel, para evitar os choques que ocorreram e que não precisavam ter ocorrido."

Quanto ao amigo Braga Netto, o ex-vice considera sua prisão "injusta e absurda, porque ele não estava obstruindo a Justiça". "Mas, dentro da visão que o Alexandre de Moraes tem, é simbólico. Ele mantém um general de quatro estrelas preso."

Em abril, Mourão foi um dos senadores autorizados pela Justiça a visitar Braga Neto no quartel-general da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, no Rio, onde o general está detido desde dezembro, num quarto.

O ex-vice teve 40 minutos disponíveis para conversar com o seu substituto na chapa bolsonarista, numa sala próxima ao cômodo onde ele está confinado. Segundo Mourão, eles conversaram "amenidades" e não trataram do processo judicial. "Eu achei ele bem, mais magro, obviamente. Ele estava bronzeado, porque tem uma hora de sol para fazer ginástica todo dia."

O senador levou de presente para Braga Netto um livro em inglês, que havia comprado para si e já lera, "The Generals: Patton, MacArthur, Marshall, and the Winning of World War II" (Os generais: Patton, MacArthur, Marshall e a vitória na Segunda Guerra Mundial), de Winston Groom, mesmo autor do best-seller "Forrest Gump", que deu origem ao filme.

O volume presenteado conta a história de três generais do Exército dos EUA com atuação determinante para a vitória dos Aliados no maior conflito bélico da história.

Mourão justificou assim o presente: "Porque é um livro sobre liderança, bem escrito. E é um troço que levanta a moral de quem está precisando que se levante a moral".