'Se Deus quiser', resultado da eleição sai hoje, diz Barroso

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou neste domingo (29) que as eleições transcorrem de forma relativamente tranquila em todo o país e que o resultado será divulgado ainda "hoje se Deus quiser".

De acordo com Barroso, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Rolando Souza, e sua equipe estiveram na Corte no início da tarde fez um relato sobre o andamento do pleito. "Ele veio aqui para fazer uma exposição e está tudo relativamente tranquilo.", afirmou o ministro.

Sobre os problemas no atraso da divulgação dos resultados no primeiro turno, realizado no dia 15, Barroso afirmou que se buscou tudo que foi possível para evitar que a situação se repita.

"Tudo foi realizado, tudo que era possível fazer", disse. "Nós vamos divulgar [os resultados] hoje se Deus quiser".

Barroso disse que o diretor-geral da PF comentou também a Operação Expoit, deflagrada neste sábado (28) para prender em Portugal e no Brasil os integrantes do grupo responsável pelo ataque hacker contra o TSE e que vazou dados de ex-ministros e servidores da Corte.

"A investigação foi feita por requisição minha. A Polícia Federal foi extremamente eficiente, em colaboração com a polícia portuguesa", disse o presidente do TSE.