SBT decide manter 'Casos de Família' na programação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O SBT decidiu dar mais uma chance para o programa Casos de Família. Depois de anunciar no dia 23 agosto que atração sairia do ar no início de setembro, a emissora voltou atrás. A produção vai continuar na grade da programação vespertina do canal. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria do SBT na noite desta quinta-feira (1º).

Christina Rocha, 65, continua como apresentadora. O programa será reformulado e terá algumas novidades no formato, que ainda estão em processo de definição pela direção. O Casos de Família estreou na programação do SBT em 2004, como a versão brasileira de uma produção venezuelana de mesmo nome. A jornalista Regina Volpato assumiu o comando da atração nos primeiros anos e foi substituída por Christina em 2009.

Na última segunda-feira (29), a apresentadora participou do Venus Podcast e contou que o anúncio do fim do programa pela empresa de Silvio Santos aconteceu porque o formato estaria "engessado". "Chega uma hora que acaba sendo repetitivo", revelou ela. Christina também falou da falta de recursos. "O que gostaria era de ter feito o programa em outras cidades, mas não tivemos condições. Queria uma mudança, alguma coisinha nova, sabe? Não é fácil fazer 13 anos sem nenhum recurso, até mesmo pela falta de convidados", explicou ela na ocasião.