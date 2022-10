São Paulo elege major, delegado, capitão e até 'xerife' para Alesp

Já o PT, que somava 10 assentos na composição atual, terá 18 vagas. O partido aderiu ao modelo de federação com PV e PCdoB, que soma 19 assentos. Além dos nomes petistas, foi eleita Leci Brandão (PC do B).

Nas eleições deste domingo (2), PL (Partido Liberal) e o PT (Partido dos Trabalhadores) ampliaram suas bancadas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Com 100% das urnas apuradas, o partido do presidente Jair Bolsonaro passará a ter 19 assentos na Casa, ante os 17 atuais.

Todos são apoiadores do candidato à reeleição ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL).

A lista de eleitos tem ainda um "xerife", mas sem relação com forças de segurança. Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos) é jornalista e apresentador de um quadro de defesa dos direitos dos consumidores na televisão. Ele recebeu 177.614 votos.

Também foram eleitos o Agente Federal Danilo Balas (PL), com 94.552 votos, e a Delegada Graciela (PL), com 68.955 votos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.