Sâmia pede que Câmara inclua licença-maternidade nos painéis de votações

“A política já é um terreno árido para nós mulheres e, em especial, para aquelas que são mães. Não deveria ser papel individual de cada uma destas parlamentares ter que elucidar a desinformação prestada pelo painel da Câmara, mas sim papel da Mesa Diretora prestar informações precisas sobre o exercício do direito à licença-maternidade das mulheres deputadas”, afirma Sâmia Bomfim no requerimento.

Ela diz que as deputadas Áurea Carolina (PSOL-MG) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), suas correligionárias, passaram por situação semelhante quando exerceram a licença-maternidade e chegaram a figurar em rankings como "as deputadas mais faltosas em 2020".

"Não há nenhum registro oficial para a população que acompanha de perto as votações da Câmara de que, na realidade, encontro-me exercendo meu direito à licença-maternidade", afirma no ofício.

