Saiba quem são os pré-candidatos a deputados estaduais do União Brasil Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, que irá concorrer à reeleição do cargo, divulgou na última terça-feira (29), os 12 nomes de pré-candidatos à Câmara Federal que são: Pauderney Avelino, Saullo Vianna, Fausto Júnior, coronel Louismar Bonates, delegado Pablo Oliva, Emília Ferraz, Lêda Maia, e a bancada coletiva formada pelas conselheiras tutelares Aná Campos, Ana Célia Santos, Iolane Oliveira, Nazaré Arcris e Mayra Evangelista.

