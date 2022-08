Sabatina de indicados ao STJ deve ser em 19 de outubro

Dessa vez, prevaleceu a avaliação de que o desgaste seria muito maior, tendo em vista que os nomes são selecionados a partir de uma lista feita pelos 33 ministros do STJ. Além disso, ambos são todos oriundos da Justiça Federal, uma categoria com maior poder de mobilização do que a advocacia pública.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou a integrantes do Judiciário que pretende marcar a sabatina dos indicados ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para 19 de outubro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.