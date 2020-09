Russomanno procura um militar como vice para colar candidatura em Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) busca um militar para ser vice em sua candidatura à Prefeitura de São Paulo.

Ele afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que está livre para concorrer após uma tentativa de composição partidária com o PSDB do atual prefeito, Bruno Covas, não vingar.

A escolha de um militar para a vaga faz parte da estratégia já delineada por Russomanno para as eleições: colar sua imagem à do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele disse que o titular do Planalto tem simpatia pela sua candidatura.

Aliados de Russomanno agora buscam um militar disposto a participar da eleição e que já esteja afastado do serviço ativo.

Missão que pode ser difícil de cumprir até as 14h desta quarta (16), quando será realizada a convenção do Republicanos em São Paulo e, segundo o deputado, o lançamento de sua candidatura.