Russomanno é sabatinado hoje pelo 'Estadão'

O candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, será o entrevistado da série de sabatinas do Estadão, que terá transmissão ao vivo pelo portal estadao.com.br a partir das 14h30 desta segunda-feira, 19. O deputado federal disputa as eleições municipais tendo como candidato a vice o ex-presidente da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) Marcos da Costa (PTB).

A sabatina com Russomanno terá mediação da colunista Eliane Cantanhêde e participação dos jornalistas da equipe de Política do Estadão. O candidato também terá de responder a perguntas enviadas por representantes da academia e de entidades da sociedade civil.

Já participaram da série de sabatinas o prefeito Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição, e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Ainda serão entrevistados: Arthur do Val (Patriota), amanhã; Filipe Sabará (Novo), dia 21; Joice Hasselmann (PSL), dia 22; Marina Helou (Rede), dia 23; Márcio França (PSB), dia 29; Jilmar Tatto (PT), dia 30; Orlando Silva (PCdoB), no dia 3 de novembro, e Andrea Matarazzo (PSD), dia 4.

Rádio Eldorado tem série de entrevistas

A Rádio Eldorado inicia hoje, no Jornal Eldorado, uma série de entrevistas com os 14 candidatos à Prefeitura de São Paulo. O primeiro convidado é Guilherme Boulos (PSOL). As sabatinas, ao vivo, terão início às 8h. Cada candidato terá 20 minutos para responder a perguntas e apresentar propostas. Todas as entrevistas serão transmitidas em FM 107,3, no site radioleldorado.com.br e em facebook.com/radioeldorado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.