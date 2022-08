Rosângela Moro registra candidatura e declara patrimônio de R$ 1,3 milhão

De volta ao Brasil, tentou colocar de pé uma candidatura à Presidência pelo Podemos. Ele, entretanto, trocou a legenda na reta final do prazo de filiações, optando pelo União Brasil, sigla em que não conseguiu se viabilizar como candidato ao mais alto cargo do Executivo federal.

Após romper com o presidente, em abril de 2020, Moro ficou um tempo no exterior trabalhando na consultoria privada Alvarez & Marsal.

O começo formal da trajetória política do casal Moro começou pouco após as eleições de 2018, quando o ex-juiz da Lava Jato aceitou o convite para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

Na declaração de seus bens, Rosângela diz ter dois apartamentos e uma sala comercial, todos em Curitiba, além de um carro no valor de R$ 155 mil. Ela declara ainda ser sócia da Advocacia Wolff Moro, com cotas no valor de R$ 5.000.

Rosângela disputa sua primeira eleição, assim como Moro, que tentou ser candidato à Presidência da República, ao Senado por São Paulo, mas que deve sair candidato a senador pelo Paraná (seu registro de pedido de candidatura ainda não aparece no site do Tribunal Superior Eleitoral).

