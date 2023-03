Rompido com Zanin, sogro prefere constitucionalista para o STF

O distanciamento é motivo de constrangimento para Zanin, hoje visto como favorito para a vaga que será aberta em maio com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.

Teixeira e Zanin romperam relações no ano passado, ao desfazerem uma sociedade advocatícia. Valeria Teixeira acompanhou o marido no novo escritório que montaram e também se afastou do pai.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Roberto Teixeira, amigo há décadas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sogro de Cristiano Zanin, tem defendido o nome do constitucionalista Pedro Serrano para o Supremo Tribunal Federal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.