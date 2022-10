Romário lidera corrida ao Senado no RJ com 35% dos votos válidos, aponta Datafolha

O levantamento mostra que 19% dos entrevistados declararam não ter candidato, 9% dos quais com intenção de votar nulo, e 10% disseram estar indecisos. Bárbara Sinedino (PSTU) registrou 1% das intenções de votos válidos. Professor Helvio Costa (DC), Raul (UP), Itagiba (Avante), Antônio Hermano (PCO), Hiran Roedel (PCB) e Sued Haidar (PMB) foram citados, mas não alcançaram 1% das menções.

O deputado federal Daniel Silveira (PTB) aparece na sondagem com 10% dos votos válidos nas intenções de voto, mesmo percentual do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT). Cabo Daciolo (PDT) está em empate técnico com os dois, com 5%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi realizado na sexta-feira (30) e neste sábado (1º) e entrevistou 2.550 eleitores em 40 municípios no estado. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-07599/2022.

Agora, a diferença é de 14 pontos percentuais, e o candidato do PSB tem 21% dos votos válidos, segundo o levantamento. Em seguida vêm Clarissa Garotinho (União Brasil), com 16%.

