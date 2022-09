Rodrigo sobe tom e mostra Tarcísio com prefeito acusado de elo com PCC

Um deles mostra encontro de Tarcísio com o prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos), que já foi preso e é acusado de ter ligações com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Também são exibidas imagens do candidato com o ex-deputado federal Eduardo Cunha e os filhos do presidente Jair Bolsonaro, entre outros aliados.

