Rodrigo se diz frustrado com Bolsonaro e vê falta de reformas pior que golpismo

"A população pobre não vai pagar imposto nos próximos quatro anos no nosso estado. O estado possui 1,7 milhão de famílias, ou seja, 4,5 milhões de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza", disse. "Vamos devolver todo imposto estadual pago na compra de algum produto com nota fiscal."

Em terceiro nas pesquisas, atrás de Haddad e de Tarcísio, segundo o último Datafolha, Rodrigo prometeu que devolverá à população na faixa de pobreza o imposto estadual pago durante a compra de produtos. A medida poderá ter impacto de R$ 1,5 bilhão, de acordo com estimativa do tucano.

"Essas pautas sempre foram de São Paulo. São Paulo sempre se posicionou sobre, por exemplo, a mudança do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente]. [...] Eu pessoalmente sou favorável à redução da maioridade penal para 16 anos", disse.

Questionado sobre o que considerava mais grave, se as ameaças reiteradas de Bolsonaro ao Estado democrático de Direito ou a ausência de reformas, Rodrigo respondeu que "o mais grave foi não combater os problemas reais" do país.

Para o tucano, é mais grave o fato de o atual presidente não ter consolidado reformas administrativas e tributárias em comparação com as atuais ameaças de golpe.

