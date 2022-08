Rodrigo lidera em patrimônio declarado na eleição ao Governo de SP, com R$ 5,2 milhões

Ainda há outros candidatos que não aparecem no sistema, como Elvis Cesar, do PDT.

Até o momento, constam do site da Justiça Eleitoral ainda outros dois candidatos: Altino Prazeres (PSTU) e Carol Vigliar (UP). Eles têm patrimônio de R$ 192 mil e R$ 205 mil, respectivamente.

No caso de Tarcísio de Freitas, o bem mais valioso é um apartamento de R$ 2,1 milhões. Ele também declarou um veículo no valor de R$ 119 mil, entre outros bens.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.