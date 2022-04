Rodrigo Garcia escolhe Mario Sarrubbo para novo mandato no Ministério Público

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), escolheu o atual procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, para um novo mandato de dois anos na chefia do Ministério Público do estado.

Os dois se encontraram na manhã desta quarta-feira (13), e a nomeação será publicada no Diário Oficial na edição de quinta-feira (14).

Sarrubbo, 59, é procurador-geral de Justiça desde 2020 e membro do MP-SP desde 1989. A posse no Órgão Especial do Colégio de Procuradores ocorrerá na próxima segunda-feira (18).

Ele foi o mais votado pelos membros do Ministério Público em eleição no último sábado (9) e encabeçava lista-tríplice encaminhada a Rodrigo Garcia.

Após o encontro, o governador elogiou o escolhido e afirmou que o MP-SP teve "atuação fundamental" na pandemia da Covid-19 e que "não foi por acaso" que o atual procurador-geral foi o mais votado pela categoria.

Diferentemente do que ocorreu há dois anos, a disputa interna desta vez não foi acirrada. Segundo o MP-SP, foi a maior vitória da história da eleição da categoria. O escolhido teve 1.385 votos, seguido por Marcos Ihara, com 301, e Fábio Kalaf, com 242 votos. Apenas os três se inscreveram.

Em 2020, o primeiro colocado na disputa interna tinha sido Antonio Carlos da Ponte. Mas o então governador João Doria (PSDB) optou pela nomeação do segundo colocado na votação, Sarrubbo, exercendo a sua prerrogativa de escolha em lista encaminhada pela categoria.