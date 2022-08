Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas são igualmente desconhecidos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB) são igualmente desconhecidos em São Paulo, com 65% dos entrevistados pelo Datafolha dizendo não saber quem eles são. No caso de Fernando Haddad (PT), o índice foi de 11%.

A má notícia para os tucanos é que o concorrente bolsonarista aparece à frente do governador na pesquisa Datafolha (16% a 11%), mesmo sendo tão pouco identificado pelos eleitores do estado quanto ele. O petista lidera a disputa, com 38% de intenção de voto.

A principal estratégia da campanha de Garcia em São Paulo é a de apresentá-lo ao eleitor. A justificativa para que ele apareça atrás do ex-ministro bolsonarista nas pesquisas de intenção de voto tem sido a de que os paulistas ainda não sabem quem ele é.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.812 pessoas em 72 cidades do estado de terça (16) a quinta-feira (18). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-02170/2022.