Rodrigo Garcia é alvo de manifestante, e ato de campanha tem tumulto em Sorocaba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ato de campanha do candidato Rodrigo Garcia (PSDB), em Sorocaba, terminou em confusão, na manhã dessa quarta (28).

Durante um tumulto na saída do atual governador do Mercado Municipal da cidade um homem chegou a chutar o carro no qual Garcia estava. Não existem informações de feridos, até o momento.

Segundo a assessoria do tucano, esse mesmo homem tentou agredir o governador durante a caminhada pelo município paulista.

Ainda de acordo com a campanha de Rodrigo Garcia, esse homem estava gritando contra o governador e tentou se aproximar dele. A abordagem foi evitada pela equipe de segurança.

Do lado de fora do Mercado Municipal de Sorocaba, o mesmo homem tentou mais uma vez chegar próximo de Rodrigo. Algumas pessoas conseguiram conter o suspeito, o que teria dado início a uma confusão generalizada.

A campanha afirma que agressor conseguiu danificar o retrovisor do veículo no qual estava o governador, mas que Rodrigo Garcia não pretende registrar boletim de ocorrência. A segurança do tucano será reforçada.

"Rodrigo tem defendido o diálogo e paz neste processo eleitoral desde o início da campanha e reforçou ao final do debate da TV Globo na noite de ontem (27) que o estado 'precisa continuar distante da briga política que só atrasou o Brasil desde quando começou a briga ideológica'", afirma nota divulgada pela campanha.