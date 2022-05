Rodrigo Garcia comemora aumento das buscas pelo seu nome no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mapeamento feito pela equipe de Rodrigo Garcia (PSDB) mostra que as buscas pelo nome do governador têm disparado no Google após passagens dele pelo interior de São Paulo. Na avaliação do grupo, os números mostram que a estratégia tem funcionado.

Em Araçatuba, ficou com 34% das buscas em abril, lado a lado com Márcio França (PSB) e Fernando Haddad (PT), com 33%. Entre 6 e 13 de maio, após visita à região, chegou a 81%, contra 12% de Haddad e 7% de França.

Após três anos como vice de João Doria (PSDB), período ao longo do qual adotou postura discreta, Garcia agora tem como primeiro passo de sua estratégia na busca pela reeleição tornar-se conhecido pelo eleitorado paulista.