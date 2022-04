Rodrigo antecipa tom de campanha em 1ª agenda como governador de SP

Desconhecido da população, Rodrigo gastou tempo ouvindo demandas das pessoas no restaurante -boa parte dos pedidos e da atenção, no entanto, foram direcionados ao prefeito.

O governador não respondeu quais nomes considera para as vagas deixadas no secretariado por aqueles que deixaram o governo para concorrer.

O governador sentou-se ao lado do presidente da Assembleia de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), e do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Também estava acompanhado da secretária de Desenvolvimento Social, Celia Parnes.

Rodrigo decidiu iniciar seus compromissos nesta unidade do Bom Prato porque foi responsável pela sua inauguração há 10 anos, quando era secretário do governo Geraldo Alckmin (PSB), hoje afastado de Doria e do governador.

Como mostrou a Folha, o governador vai apostar no discurso de terceira via para enfrentar Fernando Haddad (PT), candidato de Lula (PT), e Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Jair Bolsonaro (PL).

