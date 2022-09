Ricardo Salles é recebido com canto pró-Lula durante campanha em São Paulo

Na manhã deste domingo, bandeiras em apoio a diferentes candidatos podiam ser vistas na Avenida Paulista, no Parque do Ibirapuera e outros pontos da cidade.

Em vídeo, Salles cumprimenta os eleitores, que respondem fazendo a letra L com os dedos. Um homem chega a fazer um sinal feio para o ministro na gravação. Salles é candidato a deputado federal pelo mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, principal rival de Lula na disputa pela presidência.

Imagens compartilhadas na internet mostram o momento em que Salles é saudado com gritos de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" por eleitores. A cena aconteceu na esquina das ruas Dona Veridiana e Canuto do Val, no bairro de Santa Cecília.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.