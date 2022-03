Ricardo Nicolau se filia ao Solidariedade e lança pré-candidatura ao governo do Amazonas

O parlamentar destaca que a sua pré-candidatura representa uma terceira via para as eleições.

A solenidade contará com a presença do presidente nacional do partido, deputado federal Paulinho da Força. O evento começará às 10h, no Hotel Da Vinci, localizado na rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul.

Manaus/AM - O Deputado Estadual Ricardo Nicolau irá oficializar sua pré-candidatura ao governo do Amazonas nesta sexta-feira (4), e aproveitará a ocasião para também tornar oficial sua filiação ao Solidariedade após sua saída do Partido Social Democrático (PSD).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.