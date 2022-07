Ricardo Nicolau diz que a fome pode ser combatida com políticas econômicas

Ricardo Nicolau também propõe um valor diferenciado dependendo da condição social e do número de membros de cada família beneficiária. A proposta será apresentada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Ricardo Nicolau propõe a criação de programas que possam auxiliar a população em situação de vulnerabilidade social e alimentar a cursos de qualificação. Ele voltou a defender a isenção da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em todas as compras feitas pelo cartão do Auxílio Estadual.

“Não tem nada mais terrível do que uma pessoa passar fome. O Amazonas é um estado rico, mas tem pessoas passando necessidades. É preciso criar emprego e renda principalmente no interior”, declarou Nicolau.

Manaus/AM - Em meio ao problema da fome que ainda assola muitos países de todo o mundo, o deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) falou sobre a importância de políticas econômicas de desenvolvimento por parte do governo do Amazonas que são essenciais para a solução da problemática.

