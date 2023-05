Ricardo Cappelli receberá título de cidadão de Brasília por atuação após os ataques de 8/01

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro interino do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Ricardo Cappelli, receberá o título de cidadão honorário de Brasília em sessão solene na terça (23), na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Ele será homenageado pela sua atuação e seus esforços durante os 23 dias de intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal após os ataques do dia 8 de janeiro.

Naquela data, um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu e depredou as sedes dos três Poderes, em Brasília. Em poucas horas, ele destruíram o patrimônio público vandalizando áreas internas dos prédios --o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal).

O presidente Lula (PT) determinou uma intervenção federal, e Cappelli foi escolhido como interventor pelo ministro da Justiça, Flavio Dino.

Dino e os ministros Mârcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e José Mucio, da Defesa, além do ex-chanceler Celso Amorim, confirmaram presença no evento. O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), também deve comparecer.

A concessão do título de cidadão honorário ao ministro Cappelli é uma forma de os deputados distritais reconheceram os esforços dele e de outros agentes públicos no reestabelecimento da ordem constitucional.

A sessão solene também está sendo vista como um manifesto a favor da democracia.