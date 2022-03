Ribeiro informa que não vai ao Senado explicar atuação de pastores no MEC

Ribeiro admitiu ter encontrado os religiosos, mas isentou Bolsonaro. Nas redes sociais, pastor Gilmar afirmou serem falsas as notícias sobre sua participação como intermediador na liberação de verbas do MEC para prefeituras. Arilton Moura não se manifestou.

Milton Ribeiro pediu exoneração do cargo de ministro da Educação na segunda-feira (28), uma semana após a divulgação de um áudio em que Ribeiro afirma que o governo federal prioriza a liberação de verbas a prefeituras ligadas a dois pastores. Sem cargos, os líderes religiosos atuam em um esquema informal de liberação de verbas do MEC, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

Segundo Castro, o ofício foi enviado pela assessoria do MEC (Ministério da Educação), porém Ribeiro não trabalha mais no ministério. "Considero o ofício sem efeito, uma vez que o convite foi para o ex-ministro, que não possui mais vínculo com a pasta, portanto, a comunicação deveria ser feita por Milton Ribeiro", informou o senador em seu Twitter.

