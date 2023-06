Reunião de Lula tem queixas de ministra ameaçada sobre Orçamento e cobrança de cargos

O represamento das nomeações foi uma das reclamações do Congresso Nacional, na disputa com o Executivo, que chegou a colocar em risco a aprovação da medida provisória da reestruturação da Esplanada dos Ministérios.

O ministro ainda citou em tom de cobrança que há mais de 400 nomes indicados para cargos no governo federal, que não chegaram nem a ser incluídos no sistema pelos demais ministros.

Após o encontro, o governo informou que a ministra permanecia naquele momento no cargo. Iria participar de audiências na Câmara e no Senado para explicar as prioridades de sua pasta e também da reunião ministerial.

Na terça-feira (13), Lula chegou a se reunir com Daniela Carneiro e seu marido para tratar da situação política da ministra. Também participou do encontro o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A ministra, eleita pelo partido, pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para se desfiliar por causa de divergências políticas do seu grupo político com o comando da legenda. O seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, já migrou para o Republicanos.

O Palácio do Planalto vem sofrendo pressão da União Brasil para que demita a ministra do Turismo, nomeando para o seu cargo o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).

Daniela citou uma frase motivacional do filósofo Mario Sergio Cortella, sobre as dificuldades financeiras enfrentadas por seu ministério.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que está ameaçada perder o cargo, defendeu durante reunião ministerial nesta quinta-feira (15) o seu trabalho à frente da pasta, apesar de contar com o menor orçamento da Esplanada dos Ministérios.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.