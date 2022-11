Republicanos promete oposição a Lula e aposta suas fichas em Tarcísio em SP

O partido também está atento a uma possível debandada do PSDB, cada vez mais enfurnado numa crise e perdendo espaços no poder.

Presidente do Republicanos desde 2011, Pereira diz que, ao assumir, compôs um projeto para consolidar o crescimento da legenda, o que ficará mais viável a partir do final da cláusula de barreira e das coligações, cuja intenção é estimular a fusão de siglas.

No Senado, Damares Alves (DF) e Hamilton Mourão (RS) vão representar a sigla. Com essa composição, Pereira acredita que o Republicanos provou o seu espectro político de centro-direita. "Nós não somos radicais", diz Pereira, que suavizou a atuação de Damares para apresentá-la como uma política moderada.

Tarcísio desponta como uma das principais apostas a partir de 2023. Ele sucederá o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes. "O Tarcísio é uma liderança política que já nasce muito grande e fará um excelente primeiro mandato", disse o líder do Republicanos.

Já Wanderlei Barbosa foi escolhido para governar o Tocantins. Contabilizando as populações paulista (46 milhões de habitantes) e tocantinense (1,6 milhão), o Republicanos terá 22,6% da população nacional sob a sua administração --o PT vem atrás com 14,5% da população.

No início deste ano, o presidente dos Republicanos ameaçou não embarcar na coligação de Bolsonaro, mas foi convencido a permanecer após receber a filiação do ex-ministro Tarcísio de Freitas, a ex-ministra Damares Alves e o vice-presidente, Hamilton Mourão.

Ao longo do atual governo, Pereira chegou a ser criticado por aliados de Bolsonaro por ceder um apoio vacilante ao chefe do Executivo.

"Há pautas importantes que vamos apoiar, e outras, não. Por exemplo, se o Lula mandar para a Câmara um projeto sobre a distribuição de renda, a manutenção do Auxílio Brasil, que não está garantida no Orçamento, podemos ser favoráveis", cita o deputado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o aumento de sua representatividade no Congresso, o partido Republicanos promete ser independente no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um papel bem diferente do que a sigla desempenha hoje, apoiando a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

