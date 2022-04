Republicanos considera lançar Damares ao Senado no DF

Damares foi uma das últimas ministras a definir seu destino. A princípio, havia a possibilidade de se candidatar ao Senado pelo Amapá, como forma de atrapalhar os planos de reeleição do senador Davi Alcolumbre (União-AP). Ele entrou na mira da bancada evangélica após retardar a sabatina do agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Ambas pretendem concorrer com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foram auxiliares. Damares Alves é ainda amiga da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Republicanos considera a possibilidade de lançar a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves para o Senado no Distrito Federal. A vaga, no entanto, já tem outra ex-ministra postulante: Flávia Arruda (PL), que se desincompatibilizou da Secretaria de Governo na semana passada.

