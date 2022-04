Representação contra 'kit selfie' de David Reis é acatada pelo TCE Amazonas

Manaus/AM - Após indícios de possíveis irregularidades na compra do "Kit Selfie" aos parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) acatou uma Representação com medida cautelar contra o presidente da Casa, o vereador David Reis (Avante).

A decisão foi assinada pelo presidente do TCE, o conselheiro Érico Desterro, e publicada no Diário Oficial da Corte de Contas no dia 1º de abril.

O pedido de Representação foi interposto por Lúcio Carioca da Silva em face da CMM.

"O representante argumenta que o referido “KIT SELFIE”, o qual se tratou da compra e distribuição de máquinas fotográficas, microfones e acessórios aos vereadores de Manaus, além de ter sido um gasto desnecessário, foi feito com sobrepreço dos produtos", descreve trecho do documento.

A medida foi apreciada pela Divisão de Medidas Processuais Urgentes (DIMU) nos termos do art. 42-B da Lei n° 2.423/1996 c/c art. 3°, inciso II, da Resolução n° 03/2012 –TCE/AM.