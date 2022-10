Repórter da TV Globo é agredido com soco por apoiadores de Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro

O cinegrafista Rogério de Paula, da InterTV, afiliada da TV Globo, acabou sendo agredido com soco, neste domingo (23), por apoiadores do ex-deputado Roberto Jefferson e do presidente Jair Bolsonaro (PL), no interior do Rio de Janeiro. O repórter cinematográfico, de 59 anos, acabou levando um soco, que o fez cair no chão e bater a cabeça, sofrendo um princípio de convulsão.

Cinegrafista Rogério de Paula, da Rede Globo, foi agredido por bolsonarista enquanto estava trabalhando na cobertura da prisão de Roberto Jefferson, ex-deputado que atirou e feriu agentes da Polícia Federal pela manhã deste domingo. pic.twitter.com/rT5aoB1LWL — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) October 23, 2022

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, para realização de exames. De acordo com a Globo, ele está lúcido e sem sangramento.

O ataque ocorreu enquanto a imprensa realizava a cobertura do cumprimento do mandado de prisão de Roberto Jefferson, que resistiu com tiros e com uma granada contra agentes da Polícia Federal neste domingo.

O mandado de prisão foi ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após o ex-deputado descumprir medidas da prisão domiciliar, realizar vídeos em redes sociais e proferir xingamentos contra a ministra Cármen Lúcia.