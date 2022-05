Renata Regina se diz única candidata de esquerda e critica Zema e Kalil

Renata também disse ser contrária ao licenciamento da mineração na Serra do Curral, concedido pelo governo estadual à mineradora Tamisa no dia 30 de abril.

Questionada sobre a polarização entre Lula e Bolsonaro, acerca de qual deles traria mais riscos à democracia, a candidata do PCB disse que os ataques à democracia começaram ainda nos governos do PT.

No cenário nacional, Renata também se disse contrária à frente ampla de centro-esquerda liderada pelo PT. Segundo ela, é inaceitável construir alianças com setores da direita que ela considera serem contrários às pautas dos trabalhadores.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A pré-candidata ao Governo de Minas Gerais Renata Regina (PCB) fez críticas ao atual governador Romeu Zema (Novo) e a Alexandre Kalil (PSD), favoritos nas pesquisas de intenção de voto. Em sabatina do jornal Folha de S.Paulo e do UOL nesta sexta-feira (13), ela afirmou ser a única proposta de esquerda no estado e disse desaprovar o apoio de setores da esquerda à candidatura de Kalil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.