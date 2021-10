Renan rebate críticas de Flávio e diz que não o 'afetam e nem a CPI'

Segundo o relator da CPI, seriam eles: epidemia com resultado morte; infração de medidas sanitárias; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documento particular; charlatanismo; prevaricação; genocídio de indígenas; crimes contra a humanidade; crimes de responsabilidade; e homicídio por omissão.

Renan também negou que a comissão tenha qualquer viés político. "O relatório é produto do que pensa a maioria. Ele não pode ser uma identificação pessoal. Ele tem de ser verdadeiro, isento e amplo, na medida que ele for sustentado por todos", declarou o senador.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) respondeu neste sábado (16) às críticas do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) sobre o trabalho realizado pela CPI da Covid, da qual é relator. Em entrevista à rádio Jovem Pan, ele disse que a comissão tem aprovação popular e as provocações não o afetam.

