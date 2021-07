Renan e Randolfe respondem a Braga Netto e dizem que 'ninguém vai intimidar' CPI

"As Forças Armadas não são elementos isolados. Nós estamos vendo aqui a responsabilidade de Elcio Franco. Atitude como a do senhor envergonha as Forças Armadas. Eu não retiro o papel que essa CPI vai fazer, vai investigar seja quem for, esteja onde estiver, custe o que custar."

"Eu queria dizer que esse precedente de Braga Netto é inusitado. Essa CPI, que é uma instituição da República, não pode ser ameaçada sobre pretexto nenhum. Nós estamos investigando e retirando a máscara de um esquema que funcionava no Ministério da Saúde e proporcionou o agravamento do número de mortes em função da Covid."

O senador disse que a CPI não vai investigar instituições, mesmo se houver militares envolvidos com as mortes por Covid-19.

