Renan diz que Bolsonaro é 'humano desprezível' após recusa de ajuda à Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após Jair Bolsonaro (PL) negar ajuda humanitária da Argentina à Bahia, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse que o presidente é um "ser humano desprezível". Renan foi relator da CPI da Covid, que investigou ações e omissões do governo federal durante a pandemia e apresentou relatório que denuncia Bolsonaro por supostos crimes contra a humanidade, prevaricação e charlatanismo. "Bolsonaro é um presidente medíocre, um político deplorável e um ser humano desprezível", escreveu Renan nas redes sociais. Ele diz ainda que o presidente "desdenhou" das quase 620 mil pessoas mortas por Covid-19 no Brasil e que agora "vagabundeia" de jet ski enquanto chuvas fortes castigam o centro-sul da Bahia. Bolsonaro está de folga em Santa Catarina desde 27 de dezembro. Nos últimos dias, ele vem sofrendo críticas por permanecer no estado mesmo após as enchentes na Bahia, que deixaram mais de 37.324 pessoas desabrigadas e 53.934 desalojadas, segundo informações da Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia). Por dois dias, o presidente fez passeios de moto aquática e publicou imagens nas redes sociais. Num deles, ele está com a esposa e a filha na garupa, e cercado de apoiadores. Em vídeo, ele afirmou esperar "não ter que voltar antes" do fim da folga para acompanhar as enchentes na Bahia. Na quarta, o presidente recusou a ajuda humanitária oferecida pela Argentina às vítimas das chuvas na Bahia. As chuvas que atingem a Bahia desde o início do mês já deixaram 24 pessoas mortas e 434 feridas. A previsão do tempo é de mais chuvas na região para os próximos dias.

