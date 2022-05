Renan Calheiros posta jingle 'Lula lá' e diz que petista é 'estadista'

Lula fez um discurso em que pediu união dos "democratas de todas as origens" para vencer a "ameaça totalitária". Ele ainda brincou com seu Alckmin ao dizer que lula e chuchu -em alusão ao apelido picolé de chuchu que deu ao ex-governador de São Paulo- será o prato da moda.

Segundo Calheiros, é "insanidade" manter o nome de Tebet como postulante ao Planalto. "Uma candidatura com 1% dos votos, no máximo com 2%, não vai ajudar a alavancar e dar competitividade aos palanques estaduais", disse na ocasião.

"Lula falou ao país como líder e ao mundo como estadista. Colocou as coisas no lugar, reforçou a união dos democratas contra o fascismo e mostrou que é possível dar a volta por cima. Vai ser uma campanha empolgante", afirma.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após o lançamento da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, mais cedo neste sábado (7), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) publicou em sua conta no Twitter um vídeo com o jingle "Lula lá", utilizado pelo petista nas eleições de 1989, e disse que o ex-presidente falou hoje como um "estadista".

