Relembre outras prisões em CPIs após caso de ex-diretor acusado de pedir propina

A CPI investigava denúncias de irregularidades no sistema financeiro. De acordo com a Agência Senado, Lopes iria depor na condição de testemunha a respeito da decisão de vender dólares, a preços favorecidos, aos bancos Marka e FonteCindam, em meados de janeiro, pouco antes de ser implantada a política de livre flutuação cambial.

Outro advogado preso por desacato por uma CPI foi Marcus Valerius Macedo. O presidente da comissão, senador Delcídio Amaral, determinou a prisão com base em pedido do deputado Geraldo Tadeu.

O advogado de supostos membros do PCC participava de uma acareação, e foi provocado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, que disse que Cunha aprendera com a malandragem a se esquivar de perguntas. O advogado respondeu: "A gente aprende rápido por aqui", o que foi considerado uma ofensa aos parlamentares.

O presidente da CPI do Tráfico de Armas, deputado Moroni Torgan, mandou prender o advogado Sérgio Weslei da Cunha por desacato após pedido do deputado Aberto Fraga.

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), determinou a prisão de Dias, exonerado do cargo do governo de Jair Bolsonaro na semana passada após denúncia de pedido de propina revelada pelo jornal Folha de S.Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, nesta quarta-feira (7), se soma a outros casos de detenções determinadas por CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito), como a do ex-prefeito Celso Pitta, em 2004.

