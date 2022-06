Relatório da CPI da Amazonas Energia é entregue ao Procon-AM

Manaus/AM - O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia foi entregue nesta segunda-feira (6) ao diretor-presidente do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Jalil Fraxe. O documento propõe medidas para adequação das irregularidades identificadas ao longo dos oito meses de CPI na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Entre as principais questões levantadas pela CPI, estão as cobranças de valores abusivos pelos medidores de energia, falta de manutenção elétrica e a violação da legislação que proibia cortes durante a pandemia de Covid-19.

Ao longo dos 180 dias de CPI, o Procon-AM acompanhou todas as audiências na Aleam, e também participou de atividades itinerantes em Manaus, Tefé, Itacoatiara, Barcelos, Novo Aripuanã, Iranduba, Manicoré, Maués, Parintins, Tabatinga e Manacapuru.

Além do Procon-AM, a Aleam também entregou o documento ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).