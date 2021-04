Relator da CPI da Covid, Renan dá recado ao Planalto, ataca negacionismo e cobra punição a culpados

"Precisamos comemorar a declaração de Flávio Bolsonaro. Acho que é a primeira vez que ele se preocupa com aglomeração. Significa que talvez ele esteja saindo do negacionismo e aderindo à ciência", afirmou.

Após a reunião da comissão, Renan foi questionado sobre a posição do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho mais velho do presidente. Ao criticar a realização da CPI, o senador havia argumentado que era preciso respeitar o distanciamento social entre os senadores, para evitar mortes.

"Entre a ciência e a crença, fico com a ciência; entre a vida e a morte, a vida eternamente; entre o conhecimento e obscurantismo; óbvio escolho o primeiro; entre a luz e as trevas; a luminosidade; entre a civilização e a barbárie, fico com a civilidade e entre a verdade e a mentira, lógico que a verdade sempre", completou.

"Os verdugos são inservíveis no Estado Democrático de Direito. Eles negaram apoio a esta CPI. Negaram, por todo os meios, a chance que ela fosse instaurada. Agora tentam negar que ela funcione com independência. O negacionismo em relação à pandemia ainda terá de ser investigado e provado. Mas o negacionismo em relação à CPI da Covid, já não resta a menor dúvida", afirmou.

Apesar de se declarar imparcial, o senador alagoano fez um discurso duro e cheio de recados ao Palácio do Planalto. Disse que não se curvará a intimidações e sugeriu que as mortes na pandemia são crimes contra a humanidade, citando grandes ditadores internacionais que foram punidos na história.

