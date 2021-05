Relator da CPI da Covid diz que momento é inadequado para encontro com Lula ou Bolsonaro

"Qualquer um do Planalto que quiser me procurar, eu vou receber. O único que terei dificuldades será o Onyx, pois o acho inconfiável", disse. "Onyx não é interlocutor. Força muito a minha natureza", continuou Renan.

Embora não considere adequado um encontro com o mandatário, o parlamentar afirmou que não recusará diálogo com interlocutores do Palácio do Planalto, exceto por um ministro: Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral).

