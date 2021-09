Relator afirma que CPI precisa ouvir novamente Queiroga e que comissão vai esperar quarentena

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que a CPI da Covid não pode encerrar seus trabalhos sem ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No entanto, como ele foi infectado pelo novo coronavírus, a comissão vai esperar a quarentena de 14 dias para decidir a data da terceira oitiva do ministro.

