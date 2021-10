Reforma administrativa é retomada da relação com Bolsonaro, diz presidente de associação de PFs

“Ele (diretor-geral da PF) poderia coroar o pleito para todos e, infelizmente, por mão própria e com apoio do ministro da Justiça levou um conjunto de pleitos que não são para todos. Aí entrou em cena a primeira discordância entre nós, o primeiro arranhão”, diz.

Como a defesa dessas pautas não foi copartilhada com a Fenapef, afirma o policial, houve a primeira ranhura na relação com a cúpula da PF.

O relator Arthur Maia (DEM-BA), diz Boudens, manteve no texto aprovado na comissão especial a possibilidade de aposentadoria com o salário integral, reajustado como os da ativa, e a pensão por morte para os cônjuges devido à atuação da classe e de deputados.

“Eu acredito que a busca do presidente é a retomada do apoio dos policiais, as últimas reformas trouxeram prejuízo, e agora tem conseguido recuperar. A permanecer esse pontos (incluídos na PEC da reforma administrativa), ele recomeça a agenda com esse grupo”, afirma.

