Reforço no policiamento para ato contra Bolsonaro em SP custará R$ 885 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reforço no policiamento para o protesto deste domingo (12), na avenida Paulista, região central de São Paulo, terá custo de R$ 885 mil para o governo estadual. O ato será em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Além do efetivo regular, haverá efetivo extra de 2.000 policiais. Haverá também apoio de 700 viaturas e 6 veículos blindados, além de helicópteros e drones.

Como ocorreu em manifestações anteriores contra e a favor de Bolsonaro, haverá revista de manifestantes durante diversos pontos da cidade.

Os atos têm sido promovidos por MBL (Movimento Brasil Livre), VPR (Vem Pra Rua) e Livres, compostos por políticos da direita não bolsonarista.

No entanto, diversos partidos e movimentos de oposição têm entendido que o momento é de unir forças contra as ameaças do presidente à democracia e devem participar.