Reeleito, presidente do Novo prevê partido em outro patamar em breve

O novo período de Ribeiro à frente do Novo vai coincidir também com a campanha eleitoral de 2026, que pode ter o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, filiado ao partido, como candidato a presidente. Ele diz, no entanto, que a discussão interna sobre essa candidatura só começará depois da eleição municipal.

O Novo também se mostra mais flexível na atração de novos filiados. Filiou no ano passado o senador Eduardo Girão (CE) e o prefeito de Patos de Minas (MG), Luís Eduardo Falcão. No momento, analisa a entrada de mais alguns prefeitos e cerca de 50 vereadores.

"O partido está crescendo, teremos saldo positivo de filiações neste mês. Estamos investindo na profissionalização do partido e em pesquisas de imagem. A marca do Novo continua sendo muito forte", diz o presidente.

