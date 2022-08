Reduto do PT no Rio, Maricá negocia parceria com MIT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reduto do PT no Rio de Janeiro, a cidade de Maricá negocia com o MIT (Massachusetts Institute of Technology) a instalação de um laboratório para pesquisa de soluções urbanas. Seria o terceiro da universidade na América Latina e o primeiro no Brasil -os outros ficam no México e no Chile.

Na semana passada, uma representante da instituição acadêmica, uma das que têm maior prestígio no mundo, esteve na cidade de 170 mil habitantes, governada pelo PT há quatro mandatos.

A parceria se daria entre o Media Lab's City Science, o grupo de pesquisa dentro do MIT especializado em novas tecnologias sobre o futuro das cidades, e a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), órgão municipal. A cooperação consiste em montar um laboratório do MIT na cidade, em parceria com outras universidades.

Beneficiada pela receita dos royalties do petróleo, Maricá tornou-se uma vitrine do PT, com projetos como a tarifa zero para o transporte público e a criação de uma "moeda social".

Batizada de mumbuca, é usada por 42,5 mil moradores e é aceita dentro do município, como forma de fortalecer a economia local.