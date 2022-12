Redução de grupos especializados foi fator de derrota inédita no MP-RJ

Os dois foram extintos por Mattos sob alegação de que suas estruturas desfalcavam as promotorias comuns do órgão. Membros da categoria se queixavam do fato de terem herdado procedimentos complexos desses grupos sem que houve aumento de suas equipes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O enxugamento de grupos especializados foi um dos fatores que levaram à derrota inédita do promotor Luciano Mattos na disputa interna pela Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro.

