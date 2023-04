Rede tem 'guerra' de abaixo-assinados e acusações de 'golpe' e 'farsa' na véspera de congresso

Em resposta ao pedido de adiamento, foi lançado no domingo (9) um novo abaixo-assinado —dessa vez, a favor da manutenção do evento partidário nesta semana. Segundo seus organizadores, mais de mil pessoas já aderiram a ele em menos de 24 horas.

Além da defesa da redução de gastos com recursos públicos, o grupo favorável ao adiamento diz que a ministra Marina Silva, o deputado federal Túlio Gadelha (Rede-PE) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) farão parte da comitiva presidencial que irá a China nesta semana e, portanto, não poderão participar do congresso.

Os custos com a emissão de passagens aéreas para delegados estaduais ultrapassariam a cifra de R$ 1 milhão, segundo o abaixo-assinado, já que os nomes ainda estariam sendo homologados e os bilhetes seriam comprados em cima da hora. O valor seria pago com o fundo partidário.

Entre as motivações apresentadas pelo grupo que defende uma nova data para a conferência estariam os gastos elevados com passagens aéreas, uma suposta desvantagem que seria imposta à ala política de Marina e a falta de programação do congresso partidário.

De acordo com pessoas ouvidas pela coluna, esta é a primeira vez na história da legenda em que uma divergência em torno de um congresso extrapola as instâncias internas de deliberação e chega à arena pública.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A realização do congresso nacional da Rede Sustentabilidade, previsto para ocorrer entre sexta-feira (14) e domingo (16), em Brasília, tem dividido lideranças e filiados do partido de forma inédita.

