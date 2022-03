Rede aprova federação partidária com PSOL por unanimidade

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A diretoria da Rede Sustentabilidade aprovou por unanimidade a federação partidária com o PSOL para as eleições de 2022. A reunião ocorreu em Brasília neste sábado (12).

Wesley Diógenes, porta-voz nacional da Rede, disse que as duas siglas se juntaram por causa dos ideais.

Os dois partidos colocam a defesa socioambiental no centro do processo da disputa eleitoral. Além disso, acreditam que esse é o momento de se unir contra reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Estamos há meses dialogando. Somos a favor da sustentabilidade, meio ambiente e contra o desmonte da política socioambiental. É o momento de unir os partidos para derrotar Bolsonaro", afirmou.

A federação pretende eleger no mínimo 20 deputados federais. A intenção é que Marina Silva seja candidata a deputada federal por São Paulo e Heloísa Helena pelo Rio de Janeiro.

As siglas devem apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já em primeiro turno, mas isso ainda será discutido.

Como mostrou a Folha, sob resistência de Marina, uma ala da Rede defende apoiar Lula e procurou o PT para abrir diálogo. Outra ala, que inclui a própria ex-candidata, discute o voto em Ciro Gomes (PDT).

Uma das prioridades do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que entrou na coordenação da pré-campanha do petista, é reaproximar o ex-presidente de Marina Silva. Ele pretende mediar uma conversa entre os dois.

Randolfe comemorou a federação nas redes sociais.

"É com imensa alegria que anuncio que o nosso partido, Rede Sustentabilidade, decidiu, de forma unânime, pela federação com o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Um passo importante na nossa luta contra o fascismo e por um Brasil mais justo e sustentável para o nosso povo!", escreveu.

A deputada estadual de São Paulo Marina Helou (Rede) afirmou que a federação foi uma possibilidade de ambos continuarem a existir, mantendo suas identidades e autonomia.

"O sistema partidário dificultou muito a existência de partidos pequenos, mesmo os com uma contribuição de ideologia real. A Rede Sustentabilidade e o PSOL são dois destes partidos, que ainda que tenham visões e ideologias diferentes contribuem com o debate político no Brasil."