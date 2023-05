Ratinho Jr. rebate Gilmar e chama de 'infeliz' declaração sobre Curitiba

Após a reclamação do governador, o ministro afirmou que jamais quis ofender o povo curitibano. "Não foi Curitiba o germe do fascismo; foi a assim chamada 'República de Curitiba'", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), chamou de "infeliz" a afirmação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ao programa Roda Viva nesta segunda-feira (8), em que ele disse que Curitiba gerou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem o germe do fascismo.

