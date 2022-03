Randolfe pede que STF mantenha diretorias da PF que investigam Bolsonaro

Dentro da Dicor está a Coordenação de Inquéritos, que é responsável por todas as investigações que tramitam no STF e no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Já a DIP é responsável por investigações de ataques hackers.

Na visão de Randolfe, o fato se deu por uma interferência de Bolsonaro, que teria ficado descontente com a conclusão da PF de que o presidente cometeu crime ao divulgar em uma de suas lives informações de um inquérito sigiloso a respeito do ataque hacker contra o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A solicitação foi motivada pela troca de comando da Polícia Federal feita por Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, quando Paulo Gustavo Maiurino foi substituído pelo então secretário-executivo do Ministério da Justiça, Márcio Nunes de Oliveira.

