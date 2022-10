Ramos se queixa de estar sendo escanteado da campanha de Bolsonaro

O general diz ainda que mantém contato frequente com Bolsonaro e o acompanha em agendas quando ele está em Brasília, como o encontro com sertanejos nesta segunda-feira (17), além de ter ido ao primeiro debate da Band, no primeiro turno. Acrescenta que a relação entre ambos sempre foi pautada pelo respeito mútuo.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, tem se queixado a interlocutores de estar sendo escanteado do núcleo da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Segundo relatos, o ministro não se conforma com o espaço que lhe tem sido dado, diante da dedicação que teve à atual gestão.

